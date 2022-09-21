На Украине построят завод боеприпасов совместно с одной из стран НАТО

На данный момент не уточняется, где именно будет построено предприятие.

© Фото: Державний концерн Укроборонпром, Facebook*

Государственный украинский концерн «Укроборонпром» построит на территории страны завод по производству боеприпасов совместно с одной из стран НАТО. Данное заявление было размещено во вторник на сайте концерна.

«"Укроборонпром" совместно со страной - членом НАТО строит боеприпасный завод. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне», - сказано в сообщении.

Как подчеркивается, «это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности». Однако на данный момент не уточняется, где именно будет построен завод. Название страны - члена НАТО также не указывается.

Ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями официального Киева в театре военных действий на Украине. С его слов, Украину наводнили западные военные инструкторы, представители спецслужб и наемники.

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