Глава Херсонской области обратился к Путину с предложением принять регион в состав РФ

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о присоединении региона в состав РФ в качестве нового субъекта. По его словам, жители Херсонской области сделали исторический выбор и решили стать частью народа, «в котором все люди равны друг перед другом и перед законом».

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта», - сказал Сальдо в ролике, опубликованном в его Telegram.

Незадолго до этого глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении республики к территории РФ.

Голосование по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - 99%, в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно.