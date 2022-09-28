Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой рассмотреть присоединение республики к РФ.

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Глава Луганской Народной Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении республики к территории РФ. Напомним, по данным ЦИК РФ, за вхождение ЛНР в состав России проголосовали более 98% жителей.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», - говорится в тексте обращения.

Ранее Леонид Пасечник назвал референдум состоявшимся. Голосование по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.