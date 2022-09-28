В Кремле заявили о планах освободить всю территорию ДНР в рамках СВО после референдумов

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После подписания документов о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России, спецоперация на Украине продолжится как минимум до полного освобождения ДНР в ее административных границах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию Донецкой народной республики», - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что Луганская Народная Республика находится под контролем российских сил. Песков также пообещал предоставить более детальный ответ со временем.

Между тем сегодня стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник выехал в Москву, чтобы завершить юридическую часть вхождения Республики в состав Российской Федерации. Ранее завершилось голосование на референдумах о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.