Глава ЛНР Пасечник сообщил, что выехал в Москву

Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву, чтобы завершить юридическую часть вхождения Республики в состав Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram.

Ранее голосование на референдумах о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершилось. Явка во всех случаях с лихвой перекрыла необходимый 50% уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.