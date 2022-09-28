«Впереди - большое будущее»: как подвели итоги референдума в ЛНР

В ближайшее время главы регионов и республик должны прибыть в Москву, чтобы лично передать обращения Путину о присоединении территорий к России.

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С самого начала референдума по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей было понятно, что за вхождение в состав РФ голосует абсолютное большинство. Как итог - свыше 98% жителей ЛНР проголосовали за вступление республики в состав России, в ДНР с аналогичным решением выступили более 99% проголосовавших.

В Херсонской области за вхождение в состав России отдали голоса более 87% жителей, в Запорожской - более 93%. На референдуме царила поистине праздничная атмосфера, так как люди ждали этого восемь лет.

«Сегодня мы открываем новую историю ЛНР. Это история возрождения и восстановления Донбасса. Впереди - большое будущее», - сказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава ЛНР уже готовит обращение к президенту России Владимиру Путину о принятии республики в состав РФ. В ближайшее время главы регионов и республик должны прибыть в Москву, чтобы передать российскому лидеру указанные обращения лично.

Вместе с тем в течение референдума обстрелы со стороны украинской армии не прекращались. За пять дней по мирным городам ЛНР было выпущено 76 ракет HIMARS. Кроме того, снаряды упали рядом с гостиницей в Донецке, где проживают журналисты. В Красном Лимане люди даже под обстрелами шли голосовать, выстраивались в очереди.