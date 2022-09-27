Глава ЛНР назвал референдум о присоединении республики к России состоявшимся

Референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.

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Глава Луганской Народной Республики проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России. Вместе с тем он назвал референдум состоявшимся.

«Мы этого дня ждали долгие 8 лет», - сказал глава республики во время процесса голосования.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщал, что 98% военнослужащих Народной Милиции ЛНР отдали свои голоса.