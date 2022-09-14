«Несколько политических пунктов»: мотогонщица Нифонтова объяснила отказ от участия в «Дакаре»

Как рассказывает спортсменка, с подобной ситуацией она столкнулась еще на ЧМ в ОАЭ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова также как и Сергей Карякин отказалась от участия в гонке «Дакар». Спортсменка в беседе со «Звездой» рассказала, какие требования диктовала Международная автомобильная федерация (ФИА) на ЧМ в ОАЭ и почему она приняла решение не участвовать в ралли «Дакар» в Саудовской Аравии.

«С этой бумагой, которая сейчас активно обсуждается в СМИ, я столкнулась еще в марте. Мы поехали на первый этап чемпионата мира в ОАЭ и, собственно, когда мы туда ехали, Международная автомобильная федерация сказала, что допускает российских спортсменов, но как было по образу с олимпийцами - без использования флага и гимна. Это было мягко говоря обидно слышать, но мы согласились на это», - рассказала Анастасия Нифонтова.

Как рассказывает российская мотогонщица, вслед за этим Международная автомобильная федерация уже на месте предложила подписать некую бумагу, где были вписаны «несколько откровенно политических пунктов».

Согласно этим пунктам, по рассказу Нифонтовой, гонщица должна была, в частности, поддержать автомобильную федерацию Украины, а они в то же время пишут письмо в ФИА, что российских спортсменов нужно «полностью отовсюду убрать, исключить и не допустить».

«Поскольку спорт, в моем понимании, это вне политики и отказываться от своей страны я не намерена, было принято решение эту бумагу не подписывать», - заключила Анастасия Нифонтова.

Как объясняет российская спортсменка, это одна и та же история, которая в связи с «Дакаром» в очередной раз всплыла в СМИ.

Ранее один из сильнейших в мире гонщиков на квадрациклах Сергей Карякин прокомментировал незаконные требования МФАС для участия России в ралли «Дакар». Спортсмен не стал подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине.