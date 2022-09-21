В США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

Однако в Белом доме не считаю необходимым повышать готовность сил стратегического сдерживания.

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США всерьез воспринимают слова российского президента Владимира Путина о ядерном оружии. Однако в Вашингтоне не считаю необходимым повышать готовность сил стратегического сдерживания. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это безответственная риторика для ядерной державы. Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

Он также заявил, что применение Россией ядерного оружия превратит ее в «изгоя» на мировой арене.

Напомним, сегодня Владимир Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России. Также он объявил в стране частичную мобилизацию.