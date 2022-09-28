Атомные подлодки «Новосибирск» и «Князь Олег» прибыли на Камчатку

Атомоходы совершили переход с Северного на Тихоокеанский флот.

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Атомные подводные крейсера (АПЛ) «Князь Олег» и «Новосибирск», перешедшие на Тихоокеанский флот, прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке.

Значительную часть маршрута протяженностью почти 5 500 миль атомоходы прошли подо льдами Арктики. На переходе морем «Новосибирск» из акватории Чукотского моря произвел пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели. Ракетная стрельба выполнялась из надводного положения в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022».

В Вилючинске атомные крейсера встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев. Он принял доклад от​ командиров АПЛ о​ завершении арктического межфлотского перехода. Подводников встречали в торжественной обстановке, преподнеся по традиции жареного поросенка.

Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России в декабре прошлого года.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство подлодок этого класса ведется на Севмаше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов