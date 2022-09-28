«Это заявление о теракте?»: Захарова отреагировала на слова Сикорского о «Северных потоках»

Захарова указала, что слова евродепутата Сикорского о «Северных потоках» можно трактовать как заявление о теракте.

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Экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский опубликовал пост в Twitter, в котором поблагодарил Соединенные Штаты за аварию, произошедшую на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2». Он содержал в себе фото пострадавшего участка на одном из газопроводов и лаконичную подпись: «Спасибо, США».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сомнением отнеслась к подобному заявлению политического деятеля. В своем посте-реакции она сделала предположение относительно трактовки его высказывания.

«Это официальное заявление о теракте?», - риторически поинтересовалась дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли утечки газа, сопровождающиеся резким падением давления в трубах. В результате расследования Nord Stream AG было определено, что негерметичность на обеих нитках газопровода была вызвана физическими повреждениями.