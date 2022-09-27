В стране и мире Nord Stream AG назвал физические повреждения причиной разгерметизации «Северного потока» Ирина Елагина По данным оператора проекта установлена точная локализация поврежденных участков. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Механическое воздействие на трубопровод привело к разгерметизации «Северного потока» и утечке газа. Nord Stream AG поделился результатами расследования причин аварии на нескольких участках газопровода. «Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», - говорится в оперативном сообщении на сайте компании. По данным оператора проекта установлена точная локализация поврежденных участков. «Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», - рассказали в Nord Stream AG. В целях безопасности вокруг зоны утечки газа шведские и датские морские власти «установили 5-мильную охранную зону». В компании пока не готовы озвучить размер ущерба от утечки газа. «Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», - заключили в компании. Напомним, что ранее Reuters со ссылкой на источник в шведской полиции сообщило, что диверсия стала причиной возможных взрывов трубопровода «Северного потока». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика