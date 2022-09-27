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На Дальнем Востоке начался подсчет голосов с референдума о вхождении в состав России

Мария Герман
Анастасия Бобылева
09:55 27.09.2022
Также до 16 часов работают площадки для голосования в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, в Сибири и на Урале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В России открылось более 600 избирательных участков для тех, кто хочет поучаствовать в референдуме, но по разным причинам ранее выехал в РФ. Площадки для голосования работают сегодня до 16 часов в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, в Сибири и на Урале.

На Дальнем Востоке участки уже закрылись и начался предварительный подсчет голосов. Комиссия начнет с тех, которые находятся в сейфах, а потом посчитает те, которые находятся в стационарных урнах.

Дело в том, что с 23 по 26 сентября включительно избирательная комиссия работала в выездном формате. Члены комиссии ездили в пункты временного размещения, обходили дома, чтобы собрать максимальное количество голосов в Хабаровске и других городах края. Везде, где живут вынужденные беженцы.

Те, кто не сделал свой выбор в первые дни, смогли прийти сегодня на стационарный избирательный участок. Наполнение урн не очень большое, но и избирателей на территории города и края не так много, всего чуть более 600 человек. Правительство города и края сделало все возможное, чтобы у каждого была возможность сделать свой выбор.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума о вхождении в состав России. По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, 98% военнослужащих уже проголосовали.

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