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НМ ЛНР: 98% военнослужащих проголосовали на референдуме

Ирина Елагина
17:03 26.09.2022
В Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума.
НМ ЛНР: 98% военнослужащих проголосовали на референдуме
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума о вхождении в состав России. Оперативными данными о ходе голосования поделился с РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«По состоянию на 16.00 26 сентября можно сказать, что Народная милиция ЛНР завершает проведение референдума, поскольку порядка 98% военнослужащих уже высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации», - приводит слова собеседника агентство.

Андрей Марочко подчеркнул, что голосование еще продолжается.

«Конечно же в оборонном ведомстве выдержат все временные рамки и голосование будет завершено в установленные сроки, но это, по сути, уже формальность», - заключил офицер НМ ЛНР.

Напомним, что референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.

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