НМ ЛНР: 98% военнослужащих проголосовали на референдуме
В Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума о вхождении в состав России. Оперативными данными о ходе голосования поделился с РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
«По состоянию на 16.00 26 сентября можно сказать, что Народная милиция ЛНР завершает проведение референдума, поскольку порядка 98% военнослужащих уже высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации», - приводит слова собеседника агентство.
Андрей Марочко подчеркнул, что голосование еще продолжается.
«Конечно же в оборонном ведомстве выдержат все временные рамки и голосование будет завершено в установленные сроки, но это, по сути, уже формальность», - заключил офицер НМ ЛНР.
Напомним, что референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.