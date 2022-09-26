В стране и мире НМ ЛНР: 98% военнослужащих проголосовали на референдуме Ирина Елагина В Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: В Народной милиции ЛНР завершается проведение референдума о вхождении в состав России. Оперативными данными о ходе голосования поделился с РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. «По состоянию на 16.00 26 сентября можно сказать, что Народная милиция ЛНР завершает проведение референдума, поскольку порядка 98% военнослужащих уже высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации», - приводит слова собеседника агентство. Андрей Марочко подчеркнул, что голосование еще продолжается. «Конечно же в оборонном ведомстве выдержат все временные рамки и голосование будет завершено в установленные сроки, но это, по сути, уже формальность», - заключил офицер НМ ЛНР. Напомним, что референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика