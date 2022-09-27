Армия Армия Армия

Скрытно выйти на цель: штурман Ми-28Н рассказал о тактике поражения опорных пунктов ВСУ

08:24 27.09.2022
В частности, на задании «Ночных охотников» сопровождал вертолет Ми-8 с группой огневого прикрытия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ударные вертолеты Ми-28Н или «Ночные охотники» Западного военного округа уничтожили опорные пункты и технику украинской армии в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Наземные силы запросили поддержку армейской авиации, а экипажи боевых вертолетов, находящиеся в постоянно готовности, немедленно вылетели на задание. Так, пара «охотников» скрытно вышла в район цели и нанесла точный удар.

«Выбрали наиболее удобный для нас маршрут, наиболее скрытный подход к цели, выполнили пуск неуправляемых ракет С-13, вышли на предельно малую высоту. В таком темпе работать в принципе уже привычно», - рассказал штурман-оператор одной из машин Артем.

На задании «Ночных охотников» сопровождал вертолет Ми-8 с группой огневого прикрытия. На высококлассных бойцов возложена важнейшая задача - подавление расчетов ПЗРК и огневых точек противника, а также эвакуация раненых. Восьмерка со спецназом идет чуть позади, не теряя из вида своих старших собратьев, будь то Ми-28 или Ка-52 - такая тактика уже давно доказала свою эффективность.

Ранее «Звезда» показала кадры работы экипажей боевых вертолетов Ми-28 на Украине. За один вылет группе удается уничтожить целые комплексы военной инфраструктуры ВСУ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:24 Армия
Видео
Скрытно выйти на цель: штурман Ми-28Н рассказал о тактике поражения опорных пунктов ВСУ
05:02 Армия
Видео
Стрельба из АК-12: как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне в Амурской области
03:25 В стране и мире
Видео
Выстрелы и взрывы: в турецком Мерсине неизвестные напали на полицейский участок
02:19 В стране и мире
Видео
Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли от опасных космических объектов
23:55 В стране и мире
В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.