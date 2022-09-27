Скрытно выйти на цель: штурман Ми-28Н рассказал о тактике поражения опорных пунктов ВСУ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ударные вертолеты Ми-28Н или «Ночные охотники» Западного военного округа уничтожили опорные пункты и технику украинской армии в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Наземные силы запросили поддержку армейской авиации, а экипажи боевых вертолетов, находящиеся в постоянно готовности, немедленно вылетели на задание. Так, пара «охотников» скрытно вышла в район цели и нанесла точный удар.

«Выбрали наиболее удобный для нас маршрут, наиболее скрытный подход к цели, выполнили пуск неуправляемых ракет С-13, вышли на предельно малую высоту. В таком темпе работать в принципе уже привычно», - рассказал штурман-оператор одной из машин Артем.

На задании «Ночных охотников» сопровождал вертолет Ми-8 с группой огневого прикрытия. На высококлассных бойцов возложена важнейшая задача - подавление расчетов ПЗРК и огневых точек противника, а также эвакуация раненых. Восьмерка со спецназом идет чуть позади, не теряя из вида своих старших собратьев, будь то Ми-28 или Ка-52 - такая тактика уже давно доказала свою эффективность.

Ранее «Звезда» показала кадры работы экипажей боевых вертолетов Ми-28 на Украине. За один вылет группе удается уничтожить целые комплексы военной инфраструктуры ВСУ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.