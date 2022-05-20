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«Ночные охотники» против националистов: кадры работы экипажей боевых Ми-28 на Украине

Анатолий Бородкин
05:10 20.05.2022
В основном, вертолеты Ми-28 работают в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Шесть неуправляемых авиационных ракет - по указанным разведкой координатам, резкий крен влево, и огибая рельеф, пролески и поля, вдоль небольшой речушки на предельно малой высоте выход на второй заход. Набор высоты и новый залп. Это уже удар по бронетехнике противника. Выработав боезапас «Ночной охотник», ударный Ми-28 возвращается на базу.

На аэродроме техники проверяют состояние машины, идет ее дозаправка топливом. У военных летчиков есть чуть больше часа, чтобы получить новое задание, и хоть немного передохнуть. Работа идет посменно, круглые сутки. На этот раз командованием принято решение работать по окопавшемуся на стратегической высоте противнику тяжелыми, неуправляемыми ракетами. 

Ми-28 в одиночку работают редко. В основном, в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. Задача - не только поразить наземные цели, но и прикрыть сослуживцев. За время проведения операции эта тактика многократно себя оправдала, говорят летчики. За один вылет группе удается уничтожить целые комплексы военной инфраструктуры ВСУ. Одни сжигают склад боеприпасов, другие - выводят из строя бронетехнику, которая охранят подходы к нему. Как результат - украинская пехота в конкретном районе остается без обеспечения и прикрытия.

Антон - молодой офицер, но уже опытный военный летчик. Командир звена, оттачивать свои боевые навыки начал еще на шахидмобилях боевиков в Сирии. Командировок в арабскую республику было несколько. Сейчас этот опыт Антон называет бесценным. О своей же машине говорит уверено, что это лучший вертолет в мире. Чуть больше месяца назад командир звена «Ночных охотников» получил свой первый «Орден мужества». 

«Было опознано два бронетранспортера противника. Применили управляемую ракету, а также неуправляемые ракеты. Цели были успешно поражены, в двух заходах, с разных направлений», - рассказал командир вертолетного звена Ми-28 Антон.

Долго разговаривать летчик не может, так как ему некогда. Заряжание закончили, новые координаты получили. Ми-28 готовится к очередному взлету в составе боевой группы совместно с Ка-52 и Ми-8. Время обеденное, но это уже третий вылет экипажа за сегодня. И так каждую смену. Вылеты считать перестали давно - после первой сотни. Летчики шутят, что в небе времени проводят больше, чем на земле. Но, настаивают - усталости нет, есть  собранность и понимание того, что от твоей работы зависят жизни ребят на передовой.

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