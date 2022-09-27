В ДНР сообщили об обстреле девяти населенных пунктов за ночь со стороны ВСУ

По состоянию на 6:00 по московскому времени ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 мм и одиннадцать снарядов «натовского калибра».

© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress

Вооруженные силы Украины за ночь обстреляли девять населенных пунктов Донецкой Народной республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего боевики выпустили 53 снаряда.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 06:00 по московскому времени по Донецку выпустили десять снарядов калибра 152 мм и одиннадцать снарядов «натовского калибра» 155 мм. Кроме того, тремя такими снарядами ВСУ обстреляли Макеевку, по три снаряда калибра 152 мм было выпущено по Каштановому и Яковлевке и еще четыре снаряда этого же калибра боевики выпустили по Гольмовскому. Вместе с тем еще три снаряда 152 мм было выпущено по Александровке и четыре снаряда калибра 122 мм - по Старомихайловке.

Вчера украинские войска выпустили очередную партию снарядов по Донецку и Горловке. Представительство ДНР в СЦКК проинформировало, что в общей сложности было выпущено девять снарядов «натовского» калибра.