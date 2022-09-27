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Комбриг ВСУ «Волына» признал за Донбассом право на самоопределение

Анастасия Бобылева
07:55 27.09.2022
Украина, как отметил он, лишала Донбасс возможности самоопределения.
Комбриг ВСУ «Волына» признал за Донбассом право на самоопределение
© Фото: РИА Новости
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Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский, позывной «Волына», отвечая на соответствующий вопрос, признал, что Донбасс имеет право на самоопределение.

«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», - цитирует его РИА Новости.

«Волына» указал, что жители Донбасса имеют право на самоопределение. Он также отметил, что Украина не предоставила им этого права.

Комбриг был одним из пленных, переданных Украине Россией. Недавно, при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, между РФ и Украиной произошел обмен пленными. Это, по мнению турецкого лидера, может стать важным шагом к прекращению конфликта.

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