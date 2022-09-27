Мобилизованные военнослужащие прибыли в пункт приема в Самарской области
После формирования подразделений военнослужащие перейдут к боевому слаживанию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мобилизованные и добровольцы в Самарской области прибыли в пункт приема личного состава. Военные комиссариаты направили их в пункт приема личного состава под Самарой.
В пункте приема, развернутом на базе одной из воинских частей Центрального военного округа, военнослужащие получают зимний и летний комплект военной формы одежды, а также снаряжение и банковские карточки.
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