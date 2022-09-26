Украина обстреляла Донецк и Горловку снарядами «натовского» калибра

Шесть снарядов попало по Горловке и три по Донецку.

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Украина выпустила очередную партию снарядов по Донецку и Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в общей сложности было выпущено девять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:06 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - говорится в одном из сообщений представительства.

В другом сообщении приводится информация о трех снарядах, попавших по Киевскому району Донецка.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Вчера девять снарядов было выпущено со стороны украинских войск по нескольким районам города Донецка.