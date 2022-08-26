Бросивший жену ради беженки британец решил отправиться на Украину

Энтони Гарнетт планирует собрать 10 тысяч фунтов стерлингов и лично отдать тем, кто помогает сиротам и получившим ранения.

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Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, собрался ехать с новой возлюбленной на ее Родину. Ранее мужчина прославился на весь мир после того, как приютил 22-летнюю жительницу Львова Софию Каркадым, которая всего через десять дней разрушила десятилетний брак. Британец влюбился в девушку и оставил супругу и двоих детей.

Энтони Гарнетт заявил, что планирует собрать 10 тысяч фунтов стерлингов и лично отдать тем, кто помогает сиротам и получившим ранения в ходе конфликта на Украине. Об этом мужчина рассказал газете Yorkshire live.

«Хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной», — заявил Гарнетт.

Напомним, недавно американские журналисты сообщили, что основатель Google Сергей Брин подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском. При этом последний опроверг слухи о романе с супругой руководителя поискового гиганта.