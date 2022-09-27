«Когда Родина зовет, надо защищать»: как продолжается частичная мобилизация в Калининградской области
В Гусеве Калининградской области граждане, находящиеся в запасе, продолжают прибывать в военный комиссариат для призыва в рамках частичной мобилизации. Большинство из них прибывают самостоятельно, не дожидаясь повесток.
Прибывшие уточняют потребность в своей военно-учетной специальности и, при соответствии предъявляемым требованиям, получают повестки. Сотрудники военкомата уточняют данные граждан, проводят с ними беседы и ряд других мероприятий.
В рамках частичной мобилизации в военкоматы Калининградской области призываются категории граждан, которые необходимы для выполнения стоящих задач, а именно стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
«Отреагировал спокойно. Когда Родина зовет, надо защищать», - говорит военнослужащий запаса Вадим.
Приоритет отдается россиянам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Вместе с тем в военкоматы прибывают и офицеры запаса, включая тех, кто имеет боевой опыт. Они не получили повестки, но самостоятельно уточняют потребность в их учетной специальности.
Далее мобилизованные граждане в составе команд прибывают на пункты приема личного состава, где им выдается военная форма, продовольственное имущество и средства защиты.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.