В Запорожье сообщили, что ВСУ могут начать наступление в районе Энергодара

В Запорожье предположили, что украинские военные начнут наступать на Энергодар с целью прорыва.

© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

ВСУ могут начать наступление в районе Энергодара, об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка», - приводит его слова РИА Новости.

Также, по мнению Рогова, украинские военные планируют захватить Запорожскую АЭС. Он рассказал, что союзные силы уже отбили несколько попыток высадки десанта ВСУ. Рогов подчеркнул, что планы противника известны, и Народная милиция вместе с российскими войсками готова защищать территорию Энергодара.

Ранее в Запорожской области сообщили о взрыве. Рогов написал в своем Telegram-канале, что в центре Мелитополя прозвучал взрыв.