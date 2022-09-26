В стране и мире Власти Запорожской области сообщили о взрыве в центре Мелитополя Елизавета Потейчук Других подробностей в администрации Запорожской области пока не приводили. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центре города Мелитополь прогремел взрыв. О других подробностях чиновник не проинформировал. «В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», - написал Рогов в своем Telegram-канале. Ранее, 25 сентября, около пяти часов вечера на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль. В результате погиб украинский диверсант. До этого в городе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, в результате которой произошла детонация самодельного взрывного устройства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика