Власти Запорожской области сообщили о взрыве в центре Мелитополя
Других подробностей в администрации Запорожской области пока не приводили.
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центре города Мелитополь прогремел взрыв. О других подробностях чиновник не проинформировал.
«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее, 25 сентября, около пяти часов вечера на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль. В результате погиб украинский диверсант. До этого в городе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, в результате которой произошла детонация самодельного взрывного устройства.