МИД Японии потребовал от РФ извинений за ситуацию с консулом

В МИД Японии выразили российскому послу Михаилу Галузину протест в связи с задержанием консула во Владивостоке.

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Посла РФ в Японии Михаила Галузина вызвали в министерство иностранных дел дальневосточного государства, чтобы высказать решительный протест в связи с ситуацией во Владивостоке, где был задержан японский консул Мотоки Тацунори. Иностранному представителю предъявили обвинение в сборе секретной информации.

В Токио негативно восприняли произошедшее и потребовали от российской стороны официальных извинений. Кроме того, по мнению властей Японии, РФ должна принять меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

«Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту», - цитирует телеканал Ameba News заявление главы МИД Японии Есимасы Хаяси.

Вызов Галузина в министерство инициировал заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

Ранее Москва выразила протест Токио в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский представитель был объявлен персоной нон грата в РФ. Сам Тацунори во время задержания признал за собой вину в нарушении российского законодательства.