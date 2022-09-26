РФ выразила решительный протест Японии из-за сотрудника генконсульства во Владивостоке

В МИД заявили, что Мотоки Тацунори должен покинуть Россию в течении двух суток.

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Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение двух суток. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», - говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Его объявили персоной нон грата. Задержанный признал вину в нарушении российского законодательства.