Военные инженеры создали специальную обувь, защищающую от мин «Лепесток»

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Военные инженеры испытывают в Мариуполе новую спецобувь. Она должна защищать российских саперов от мин «Лепесток». Подошва и стельки, сделанные из композитов, и арамидные проставки гарантированно спасут ноги военнослужащим - это доказали многочисленные испытания.

И это не единственная новинка для инженерных войск. Спец-изделие «Купол» упрощает процесс разминирования в жилой застройке. По своей сути это защитный колпак - им накрывают фугас, который можно спокойно подрывать на месте, ведь последствия взрыва будут минимальны.

Украинские войска, отступая, оставляют на своих бывших точках множество «Лепестков», на которых регулярно подрываются мирные жители, в том числе дети. Недавно стало известно о тридцати шести пострадавших от мин в ДНР, один из них скончался от ранений.