ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России

За вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,23% избирателей республики.

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Стали известны результаты голосования граждан Донецкой Народной Республики о вхождении в состав Российской Федерации.

Согласно результатам референдума, 99,23% жителей республики отдали свои голоса за ее вхождение в состав России. Сообщается, что Центральной избирательной комиссией были обработаны 100% бюллетеней.

Как сообщает ТАСС, члены Центризбиркома ДНР утвердили результаты голосования. Своим мнением о прошедшем референдуме в ходе брифинга поделился и глава республики Денис Пушилин.

«Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее Избирком Херсонской области признал состоявшимся референдум о вхождении региона в состав России. По результатам подсчета 100% голосов на референдуме в Херсонской области «За» высказались 87,05% избирателей.