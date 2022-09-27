Власти ЛНР заявили о готовности по итогам референдума подать прошение о вхождении в состав России

Глава ЛНР заявил о подготовке документа в адрес Путина о вхождении в состав России.

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После официального подведения итогов референдума о вхождении ЛНР в состав России власти республики подадут соответствующее прошение президенту РФ Владимиру Путину. О дальнейшей процедуре вхождения ЛНР в Россию в качестве субъекта Федерации рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Завтра я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательном поле о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», - заявил глава ЛНР по итогам голосования.

Напомним, что в ЛНР вхождение в РФ поддержали 98,42% избирателей.