Айтишник, учитель, разнорабочий: как продолжается частичная мобилизация по всей России

Многие из мобилизованных военных и добровольцев имеют опыт боевой службы в горячих точках, а также с детства воспитаны с любовью к Родине и осознанием необходимости ее защиты.

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Заполнить анкету и написать заявление. С собой у них все необходимые документы. В кабинете учета резервистов добровольцы заполняют бумаги. Это те, кто не стал ждать повестки.

Среди них Александр Попов - он еще в 2008-ом демобилизовался со службы в ВДВ. Разведчик с боевым опытом после спецопераций на Северном Кавказе, мастер спорта по рукопашному бою, владеющий всеми видами стрелкового оружия принял решение сразу, как только услышал про указ президента о частичной мобилизации.

«В свое время мой прадед уже шел по этому пути. В 34 года. Он в своих дневниках неоднократно описывал, что "идем освобождать нашу родную Украину". Служил он в 73-ей Сталинградской дивизии, это был III Украинский фронт. Я всегда равняюсь на своих предков. Я из военной семьи, династии», - рассказал «Звезде» Александр Попов.

Автобус уже у стен военкомата. Личные вещи собраны. Всем остальным самым необходимым бойцов обеспечат в учебных центрах. В такую по-настоящему осеннюю погоду автобус отвозит добровольцев в учебную часть, где они получат форму и обмундирование и пройдут необходимый курс обучения и боевой подготовки.

Мобилизованных провожают по всей стране. И у многих в Донбассе живут родственники или друзья.

«Подписал добровольцем. Еле успел. Еду спасать своих друзей. Всем счастливо. Любите Родину!», - пожелал один из мобилизованных военнослужащих.

Рядом - самые близкие. Крепкие объятия матерей и отцов, жен и детей. А в Ростове-на-Дону прямо на сборном пункте регистрируют браки. Андрей и Юлия уже воспитывают ребенка. Планировали пожениться позже, в конце сентября. Но жених получил повестку. Так что решили не откладывать - ведь уже сегодня глава семьи отправится в учебный центр.

«Я в железнодорожных войсках служил, в роте обеспечения. Годы службы: 2008-2009-ый. Мы не планировали пока, но сейчас решили расписаться», - сообщил глава семьи Андрей.

Подробнее о том, кто эти мобилизованные сейчас на военную службу мужчины в обычной жизни, а также какие воинские специальности наиболее востребованы - в материале Андрея Лазарева.