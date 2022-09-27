Армия Армия Армия

Айтишник, учитель, разнорабочий: как продолжается частичная мобилизация по всей России

Марина Крижановская
Андрей Лазарев
00:21 27.09.2022
Многие из мобилизованных военных и добровольцев имеют опыт боевой службы в горячих точках, а также с детства воспитаны с любовью к Родине и осознанием необходимости ее защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заполнить анкету и написать заявление. С собой у них все необходимые документы. В кабинете учета резервистов добровольцы заполняют бумаги. Это те, кто не стал ждать повестки.

Среди них Александр Попов - он еще в 2008-ом демобилизовался со службы в ВДВ. Разведчик с боевым опытом после спецопераций на Северном Кавказе, мастер спорта по рукопашному бою, владеющий всеми видами стрелкового оружия принял решение сразу, как только услышал про указ президента о частичной мобилизации.

«В свое время мой прадед уже шел по этому пути. В 34 года. Он в своих дневниках неоднократно описывал, что "идем освобождать нашу родную Украину". Служил он в 73-ей Сталинградской дивизии, это был III Украинский фронт. Я всегда равняюсь на своих предков. Я из военной семьи, династии», - рассказал «Звезде» Александр Попов.

Автобус уже у стен военкомата. Личные вещи собраны. Всем остальным самым необходимым бойцов обеспечат в учебных центрах. В такую по-настоящему осеннюю погоду автобус отвозит добровольцев в учебную часть, где они получат форму и обмундирование и пройдут необходимый курс обучения и боевой подготовки.

Мобилизованных провожают по всей стране. И у многих в Донбассе живут родственники или друзья.

«Подписал добровольцем. Еле успел. Еду спасать своих друзей. Всем счастливо. Любите Родину!», - пожелал один из мобилизованных военнослужащих.

Рядом - самые близкие. Крепкие объятия матерей и отцов, жен и детей. А в Ростове-на-Дону прямо на сборном пункте регистрируют браки. Андрей и Юлия уже воспитывают ребенка. Планировали пожениться позже, в конце сентября. Но жених получил повестку. Так что  решили не откладывать - ведь уже сегодня глава семьи отправится в учебный центр.

«Я в железнодорожных войсках служил, в роте обеспечения. Годы службы: 2008-2009-ый. Мы не планировали пока, но сейчас решили расписаться», - сообщил глава семьи Андрей.

Подробнее о том, кто эти мобилизованные сейчас на военную службу мужчины в обычной жизни, а также какие воинские специальности наиболее востребованы - в материале Андрея Лазарева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:55 В стране и мире
В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене
21:58 В стране и мире
Видео
Жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба: видео
20:21 В стране и мире
Видео
Адвокат Кучерена: Сноуден не является резервистом и под частичную мобилизацию не подпадает
18:57 В стране и мире
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
18:40 Армия
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.