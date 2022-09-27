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Шойгу и Панков поздравили Центральный Дом Российской Армии с 95-летием

19:40 27.09.2022
Текст поздравления главы военного ведомства огласил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил Центральный Дом Российской Армии (ЦДРА) с 95-летнием со дня образования.

Текст поздравления главы военного ведомства огласил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с 95-летием со дня образования Центрального Дома Российской Армии имени Фрунзе. Коллектив организации успешно реализует культурные программы и проекты для российских военнослужащих и членов их семей на всей территории России и за ее пределами», - отметил министр обороны России.

Согласно его словам, «в военных округах, на флотах, в зоне специальной военной операции регулярно проводятся разнообразные выступления, тематические фестивали, всеармейские конкурсы. Именно они делают армейские будни ярче, интереснее, поддерживают боевой дух наших солдат и офицеров».

© Минобороны России

Со своей стороны Николай Панков отметил, что ЦДРА по праву считается культурно-художественным и методическим центром Армейской культуры.

«Ваш труд как никогда востребован сегодня. С первых дней проведения Специальной военной операции на территории Украины Вы активно ведете работу по моральной и психологической поддержке военнослужащих, организуете и проводите культурно-художественное обслуживание личного состава Вооруженных Сил», - сказал заместитель министра обороны.

Николай Панков поблагодарил коллектив ЦДРА за их труд и пожелал успехов в творческой работе.

«Уверен Центральный Дом Российской Армии имени Михаила Васильевича Фрунзе и впредь будет служить делу укрепления обороноспособности нашей Родины, оставаться форпостом культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации», - сказал он.

В торжественных мероприятиях в честь юбилея ЦДРА также приняли участие директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, представители центральных военных учреждений культуры и ветераны военной культуры.

© Минобороны России

В ходе торжественных мероприятий также награждения государственными и ведомственными наградами сотрудников учреждения.

Для гостей Дома на Суворовской площади провели экскурсию, посвященную истории Центрального Дома Российской Армии. Продолжил программу концерт с участием артистов центральных учреждений культуры Минобороны России.

© Минобороны России

Центральный Дом Российской Армии был создан приказом Реввоенсовета СССР от 27 сентября 1927 и получил имя героя Гражданской войны, одного из руководителей Красной Армии Михаила Васильевича Фрунзе. Все 95 лет ЦДРА был и остается флагманом военной культуры, задает тон в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании защитников Отечества. За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, большой вклад в патриотическое воспитание граждан коллектив Центрального Дома Российской Армии удостоился благодарности Президента Российской Федерации.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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