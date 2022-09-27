Шойгу и Панков поздравили Центральный Дом Российской Армии с 95-летием

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Центральный Дом Российской Армии был создан приказом Реввоенсовета СССР от 27 сентября 1927 и получил имя героя Гражданской войны, одного из руководителей Красной Армии Михаила Васильевича Фрунзе. Все 95 лет ЦДРА был и остается флагманом военной культуры, задает тон в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании защитников Отечества. За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, большой вклад в патриотическое воспитание граждан коллектив Центрального Дома Российской Армии удостоился благодарности Президента Российской Федерации.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов