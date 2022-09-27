Шойгу и Панков поздравили Центральный Дом Российской Армии с 95-летием
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил Центральный Дом Российской Армии (ЦДРА) с 95-летнием со дня образования.
Текст поздравления главы военного ведомства огласил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с 95-летием со дня образования Центрального Дома Российской Армии имени Фрунзе. Коллектив организации успешно реализует культурные программы и проекты для российских военнослужащих и членов их семей на всей территории России и за ее пределами», - отметил министр обороны России.
Согласно его словам, «в военных округах, на флотах, в зоне специальной военной операции регулярно проводятся разнообразные выступления, тематические фестивали, всеармейские конкурсы. Именно они делают армейские будни ярче, интереснее, поддерживают боевой дух наших солдат и офицеров».