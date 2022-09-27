Суд продлил домашний арест наркологу Брюну

Ранее Брюна официально обвинили в особо крупном мошенничестве и отправили под домашний арест.

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Бывшему главному внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну продлили домашний арест еще на два месяца. Так решил Тверской суд Москвы.

Ранее Брюна официально обвинили в особо крупном мошенничестве и отправили под домашний арест до 3 октября. Сам он не признал вину.

По неподтвержденной информации, речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов на тест-системы для водителей.

Кроме него следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.