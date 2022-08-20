В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главного нарколога РФ обвинили в хищении 20 миллионов рублей

17:33 20.08.2022
Прокуратура Москвы рассказала, в чем именно обвиняется главный нарколог России.
Главного нарколога РФ обвинили в хищении 20 миллионов рублей
© Фото: Прокуратура города Москвы
Читайте нас на:

Хищение порядка 20 млн рублей через фирмы-однодневки на медицинских поставках по завышенным ценам для Московского научно-практического центра наркологии - прокуратура определилась с обвинением главному наркологу РФ Евгению Брюну.  

«Предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», - сообщила прокуратура г. Москвы в Telegram-канале.

По данным стороны обвинения, от преступных посягательств пострадал бюджет столичного департамента здравоохранения, который финансирует Московский научно-практический центр наркологии. Ущерб составил не менее 20 млн рубл.

Напомним, что сегодня Кузьминский суд Москвы взял под домашний арест Брюна и второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве, его коллегу Владимира Якушева: оба изолированы до 3 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:23 Армия
МО РФ: проводится расследование отравления боевыми веществами главы Херсонской области Сальдо
10:51 Армия
Видео
Шойгу назвал идею запретить въезд в ЕС для граждан РФ проявлением нацистской политики
11:45 В стране и мире
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 2 дивизион. Лаос, Армения, Сирия, Мьянма
10:18 Армия
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
09:19 Армия
Видео
Удар ВКС РФ в районе Андреевки уничтожил более 100 боевиков «Кракена» и иностранных наемников
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.