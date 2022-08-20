В стране и мире Главного нарколога РФ обвинили в хищении 20 миллионов рублей Прокуратура Москвы рассказала, в чем именно обвиняется главный нарколог России. © Фото: Прокуратура города Москвы Читайте нас на: Хищение порядка 20 млн рублей через фирмы-однодневки на медицинских поставках по завышенным ценам для Московского научно-практического центра наркологии - прокуратура определилась с обвинением главному наркологу РФ Евгению Брюну. «Предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», - сообщила прокуратура г. Москвы в Telegram-канале. По данным стороны обвинения, от преступных посягательств пострадал бюджет столичного департамента здравоохранения, который финансирует Московский научно-практический центр наркологии. Ущерб составил не менее 20 млн рубл. Напомним, что сегодня Кузьминский суд Москвы взял под домашний арест Брюна и второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве, его коллегу Владимира Якушева: оба изолированы до 3 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика