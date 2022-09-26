На ветке «Северного потока - 2» отмечен резкий спад давления
Чрезвычайное происшествие зафиксировали на одной из веток газопровода «Северный поток - 2». По данным СМИ, речь идет о неожиданном спаде давления.
«ЧП на нитке А газопровода "Северный поток - 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока - 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А», - приводит РИА Новости слова оператора газопровода.
Оперативный дежурный уточнил, что о происшествии оповещены «береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России».
Ведется расследование. Среди возможных причин инцидента - утечка газа или несанкционированные врезки.
Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия готова запустить «Северный поток - 2», так как он полностью готов к эксплуатации, прошел все проверки и отвечает самым строгим стандартам безопасности.