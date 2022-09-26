В стране и мире На ветке «Северного потока - 2» отмечен резкий спад давления Ирина Елагина ЧП на газопроводе «Северный поток - 2». © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Чрезвычайное происшествие зафиксировали на одной из веток газопровода «Северный поток - 2». По данным СМИ, речь идет о неожиданном спаде давления. «ЧП на нитке А газопровода "Северный поток - 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока - 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А», - приводит РИА Новости слова оператора газопровода. Оперативный дежурный уточнил, что о происшествии оповещены «береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». Ведется расследование. Среди возможных причин инцидента - утечка газа или несанкционированные врезки. Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия готова запустить «Северный поток - 2», так как он полностью готов к эксплуатации, прошел все проверки и отвечает самым строгим стандартам безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика