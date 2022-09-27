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Директор ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске, в которой произошла стрельба, задержан

Игнат Далакян
16:34 27.09.2022
В ходе проверки найдено много нарушений в работе ЧОПа.
Директор ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске, в которой произошла стрельба, задержан
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Задержан и будет арестован директор частной охранной организации, охраняющей школу в Ижевске, в который произошла стрельба. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки найдено много нарушений в работе ЧОПа. Погибшие вчера охранники-пенсионеры тоже официально оформлены не были.

Согласно информации источника, возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее спецборт МЧС РФ доставил в Москву пострадавших в ижевской школе. На протяжении всего полета на борту Ил-76 МЧС России за ранеными наблюдали врачи Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Минздрава России, а также психологи МЧС.

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