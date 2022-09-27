Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших в ижевской школе

Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими на борту прилетел из Ижевска в Москву.

© Фото: пресс-служба МЧС России

Специальный самолет МЧС России, предназначенный для транспортировки тяжелораненых людей, доставил из Ижевска в Москву пострадавших при стрельбе в школе № 88.

На протяжении всего полета на борту Ил-76 МЧС России за раненными наблюдали врачи Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Минздрава России, а также психологи МЧС.

«Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших», - отметили в МЧС России.

О количестве пострадавших, которых доставили для дальнейшего лечения в Москву, пока не сообщается. Но судя по кадрам видео МЧС с погрузки пострадавших, в Москву отправили по меньшей мере десять раненых, в том числе находящихся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае необходимости лечением пострадавших при стрельбе в ижевской школе займутся лучшие клиники Москвы.