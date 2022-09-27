Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших в ижевской школе
Специальный самолет МЧС России, предназначенный для транспортировки тяжелораненых людей, доставил из Ижевска в Москву пострадавших при стрельбе в школе № 88.
На протяжении всего полета на борту Ил-76 МЧС России за раненными наблюдали врачи Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Минздрава России, а также психологи МЧС.
«Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших», - отметили в МЧС России.
О количестве пострадавших, которых доставили для дальнейшего лечения в Москву, пока не сообщается. Но судя по кадрам видео МЧС с погрузки пострадавших, в Москву отправили по меньшей мере десять раненых, в том числе находящихся в тяжелом состоянии.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае необходимости лечением пострадавших при стрельбе в ижевской школе займутся лучшие клиники Москвы.