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Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших в ижевской школе

Ирина Елагина
15:11 27.09.2022
Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими на борту прилетел из Ижевска в Москву.
Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших в ижевской школе
© Фото: пресс-служба МЧС России
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Специальный самолет МЧС России, предназначенный для транспортировки тяжелораненых людей, доставил из Ижевска в Москву пострадавших при стрельбе в школе № 88.

На протяжении всего полета на борту Ил-76 МЧС России за раненными наблюдали врачи Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Минздрава России, а также психологи МЧС.

«Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших», - отметили в МЧС России.

О количестве пострадавших, которых доставили для дальнейшего лечения в Москву, пока не сообщается. Но судя по кадрам видео МЧС с погрузки пострадавших, в Москву отправили по меньшей мере десять раненых, в том числе находящихся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае необходимости лечением пострадавших при стрельбе в ижевской школе займутся лучшие клиники Москвы.

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