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Зарыть в землю: как артиллеристы прячут «Гиацинт-Б» от ответного огня ВСУ

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
16:39 27.09.2022
«Гиацинт-Б» - 152-миллиметровая буксируемая пушка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов находится в зоне спецоперации на Украине. Он показал и рассказал, как артиллеристы закапывают орудия в землю, прячут в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью.

«Орудие "Гиацинт-Б" специально закопано в капонир, чтобы защитить орудие и личный состав от ответного огня противника. Когда снаряд попадет в землю, осколки летят вперед. Таким образом, оружие подвержено поражению», - сказал он.

Ранее Минобороны России опубликовало видео стрельбы 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами БПЛА.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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