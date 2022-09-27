Госдума РФ приняла законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан

Согласно принятым поправкам, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он работал.

© Фото: Минобороны России

Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.

Согласно принятым поправкам, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он работал.

В соответствии с трудовым документом, договор с работодателем не расторгается, но приостанавливается. Договор может быть расторгнут работодателем в случае, если гражданин не выйдет на работу в течение трех месяцев после демобилизации.

Ранее в Государственной думе Российской Федерации пообещали разбираться с каждым обращением о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Согласно словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, депутатам поступают различные обращения по поводу нарушений.