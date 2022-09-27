Житель Ижевска рассказал, как стрелявший в школе напал на него свыше 10 лет назад

В день трагедии в школе №88 находились племянники Константина, никто из них не пострадал.

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Житель Ижевска Константин Матросов поделился со «Звездой», что в 2008 году пострадал от нападения Артема Казанцева, открывшего стрельбу в здании школы №88. Мужчина также рассказал, что буквально за несколько минут до него Казанцев напал с ножом на пожилую женщину.

«Я возвращался домой после прогулки, на тот момент мне было 12 лет. Время было уже сумерки, проходил я как раз недалеко от дома, где он проживал, то есть недалеко от школы, буквально в пяти минутах ходьбы, увидел его, но невозможно даже было предположить, что последует далее. После чего почувствовал удар в спину. Далее я встал, побежал домой, вызвали скорую, меня отвезли в реанимацию. Удар пришелся непосредственно в позвоночник, но мне повезло», - описывает Матросов.

Более того, мужчина рассказал, что после произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако нападавшего оправдали. В день трагедии в школе №88 находились племянники Константина, никто из них не пострадал.

Напомним, в результате нападения вооруженного мужчины, выпускника данной школы, погибли 17 человек. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. На нападавшем была одежда с нацистской символикой. В Удмуртии до 29 сентября объявлен трехдневный траур.