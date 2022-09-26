В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Бил по нашей двери»: ученики рассказали, что происходило в ижевской школе во время стрельбы

Елизавета Потейчук
14:19 26.09.2022
По данным следствия, стрелявшим оказался выпускник школы №88 Артем Казанцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости
Читайте нас на:

Ученики ижевской школы №88 рассказали, как им удалось пережить нападение мужчины, открывшего стрельбу в учебном заведении. По словам ребят, инцидент произошел во время урока. Далее ученикам и учителям было сказано забаррикадироваться и закрыть двери до приезда правоохранителей.

«Выходили - там были остатки магазинов, пробежали - все ступеньки были в крови. Очень, если честно, испугались», - рассказал один из учащихся.

«Страшно, все кричали, паниковали, в закрытом кабинете сидели. Били по нашей двери чем-то металлическим, пистолетом, скорее всего. Нас закрыли, мы спрятались за шкаф и под парты. У одного мальчика зазвонил телефон, пришлось бежать за рюкзаком, чтобы не услышали», - описал другой школьник.

Напомним, следователи установили личность открывшего стрельбу по школе. Им оказался выпускник данного учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 В стране и мире
В МИД РФ призвали США прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте
13:08 В стране и мире
Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы
11:52 Армия
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
10:17 В стране и мире
Референдум в Херсонской области признали состоявшимся
11:04 В стране и мире
Открывший стрельбу в ижевской школе покончил с собой
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.