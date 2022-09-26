«Бил по нашей двери»: ученики рассказали, что происходило в ижевской школе во время стрельбы

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Ученики ижевской школы №88 рассказали, как им удалось пережить нападение мужчины, открывшего стрельбу в учебном заведении. По словам ребят, инцидент произошел во время урока. Далее ученикам и учителям было сказано забаррикадироваться и закрыть двери до приезда правоохранителей.

«Выходили - там были остатки магазинов, пробежали - все ступеньки были в крови. Очень, если честно, испугались», - рассказал один из учащихся. «Страшно, все кричали, паниковали, в закрытом кабинете сидели. Били по нашей двери чем-то металлическим, пистолетом, скорее всего. Нас закрыли, мы спрятались за шкаф и под парты. У одного мальчика зазвонил телефон, пришлось бежать за рюкзаком, чтобы не услышали», - описал другой школьник.

Напомним, следователи установили личность открывшего стрельбу по школе. Им оказался выпускник данного учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети.