ВКС сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области

Кроме того, ВКС уничтожили до 100 боевиков украинского спецназа и более 50 наемников в Запорожье.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29 в районах Осокоровки и Розовки Херсонской области, сообщил на брифинг 27 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС уничтожили до 100 боевиков украинского спецназа и более 50 иностранных наемников в Запорожье. После ударов по промзоне в Николаеве противник потерял до 50 своих бойцов и пять единиц военной техники.

По словам представителя российского военного ведомства, в районе Лозоватки уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотников «Байрактар».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов