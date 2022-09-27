ВКС уничтожили до 100 боевиков украинского спецназа и более 50 наемников в Запорожье

Кроме того, в Николаеве поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВКС России уничтожили до 100 боевиков полка специального назначения «Гепард» Нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников в Запорожье. Об этом сообщил на брифинге 27 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ВКС России нанесли удары по промзоне Николаева, где находился пункт дислокации мотопехотной бригады ВСУ. В результате противник потерял до 50 своих бойцов и пять единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.

Большие потери в живой силе понесла украинская сторона в Константиновке в ДНР после массированного огневого удара. Как утверждает представитель российского военного ведомства, уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, ВКС России сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области. В ежедневной сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и об успеха российских сил ПВО. За минувшие сутки сбиты в воздухе семь украинских беспилотников, тактическая ракета «Точка-У» и 17 снарядов для американской РСЗО HIMARS.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов