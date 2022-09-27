Путин заявил, что в условиях СВО и референдумов спасение людей в центре внимания всей РФ

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Спасение людей в Донбассе и на территориях Украины, где сейчас проводятся референдумы по присоединению к РФ, стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, - все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», - сказал он.

Путин добавил, что в нынешних реалиях фраза «хлеб - всему голова» приобретает особый смысл. Президент поблагодарил аграриев за достигнутые на сегодняшний день результаты а также выразил уверенность и надежду, что работы по сбору урожая будут завершены. Он также добавил, что санкции Запада ухудшают продовольственную ситуацию в мире.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Утром 21 сентября Путин вновь выступил обращением к россиянам, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.