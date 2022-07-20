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В ООН предупредили, что человечество ждет массовый голод и миграция

Марина Крижановская
03:48 20.07.2022
В ООН указали, что в случае если мировое сообщество не предпримет меры, беспрецедентный кризис неминуемо наступит.
В ООН предупредили, что человечество ждет массовый голод и миграция
© Фото: George Gutenberg moodboard Globallookpress
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В Организации Объединенных Наций отметили, что мировое сообщество рискует столкнуться с масштабным голодом на планете и дестабилизацией десятков стран.

Также среди надвигающихся угроз была названа массовая миграция. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас. И если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», - приводит его слова РИА Новости.

Бизли предупредил, что 2023 год может стать намного хуже нынешнего. Он также предположил, что в ближайшие шесть месяцев - год международное сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания.

Представитель ООН отметил, что проблема продовольствия усугубляется ограничениями на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.

Немногим ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на поставки зерна из России должны быть сняты. Он пояснил, что «мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».

Также президент РФ выразил надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия.

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