Глава администрации Запорожской области заявил, что референдум состоялся

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум в регионе завершен и его первые результаты будут известны уже вечером вторника. В среду утром же станут понятны окончательные результаты.

«Избирательные комиссии готовы предоставить результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим», - передает его слова РИА Новости.

Ранее опрос жителей Запорожской области, в котором приняли участие 500 человек, показал, что 93% респондентов поддержали вхождение в состав России. Опрос проводился методом телефонного обзвона.