Песков: власти не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля указал, что в настоящее время вбрасывается больше фейков, чем правды.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали каких-либо решений по поводу закрытия границ из-за объявления в стране частичной мобилизации. При этом он указал, что в настоящее время вбрасывается больше фейков, чем правды, и это происходит как со стороны врагов, так и «от домашних истериков».

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам российского лидера, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.