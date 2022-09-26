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В Мариуполе открыт новый медцентр Минобороны России

17:15 26.09.2022
Новое медицинское учреждение построено специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мариуполе открыли новый многофункциональный медицинский центр Министерства обороны РФ. В церемонии участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра обороны Тимур Иванов, глава ДНР Денис Пушилин.

Площадь медцентра превышает 5 000 метров. Хуснуллин поблагодарил  военных строителей за оперативное и качественное возведение комплекса.

Строительные работы велись 24 часа в сутки, в них участвовали более 600 человек. В медцентре имеется все самое современное медоборудование, предусмотрены одно- и двухместные палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.

В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Хуснуллин и Иванов также обсудили вопросы реконструкции Мариупольского аэропорта. Предусмотрено восстановление взлетно-посадочной полосы, объектов инфраструктуры, в том числе здания аэровокзального комплекса.

В Луганске также открыли медцентр Минобороны, который способен вместить около 200 человек. Также сообщалось, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР Тимуру Иванову.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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