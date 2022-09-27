Кузнецова рассказала о льготах для граждан ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения к РФ

Политик отметила, что в настоящее время выстроить подобную систему будет непросто, но это необходимо сделать так, чтобы граждане «этого не почувствовали».

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Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова рассказала, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России для граждан, населяющих указанные территории, предусмотрены те же льготы, что и для россиян.

«Теперь очень важно понимать, что будет некий период перехода, когда законодательная база одной территории будет сопоставляться с другой. Здесь очень важно, чтобы чиновники не забюрократили процесс. И я считаю, что можно запустить два процесса параллельно: с одной стороны - поддерживать и помогать семьям, пусть не все, но часть льгот и пособий должны быть выплачены, а все остальное - по мере гармонизации законодательства, но и с другой стороны - не гнать с обязательствами», - отметила Кузнецова, отвечая на вопросы «Звезды».

Политик отметила, что в настоящее время выстроить подобную систему будет непросто, но это необходимо сделать так, чтобы граждане «этого не почувствовали». Также Кузнецова указала на необходимость как можно скорее провести выплаты людям, ибо они находятся в непростой ситуации.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России проводится в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.