В ЛНР промежуточная явка на референдум достигла 90,64%

Об этом заявила представитель ЦИК ЛНР, она также рассказала о возможных планах провокаторов с украинской стороны сжечь избирательные участки.

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К 12.00 пятого дня референдума промежуточная явка на мероприятие в Луганской Народной Республике составила 90,64%. Об этом рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она также рассказала, что украинцы угрожали сжечь избирательные участки, однако до сих пор никто их не тронул.

«Промежуточная явка по голосованию составляет на 12.00 90,64%». - приводит цитату РИА Новости.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий объявил о завершении референдума на территории своего региона. По предварительным данным, результаты станут известны завтра в 9 часов утра.