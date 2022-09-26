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Минобороны России показало кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска

10:41 26.09.2022
В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток. Многие очень хотят служить и поняли, что сейчас настало то время, когда они нужны армии. Настроение у ребят бодрое и позитивное.

«Пришел в военкомат добровольно, хочу служить и защищать свою семью. Слышал о мобилизации, видел обращения президента РФ Владимира Путина и принял решение, что повестку ждать нет смысла – все равно меня призовут, так как я первой категории годности. Пришел самостоятельно, получил повестку, и вот, теперь я тут, жду направления в команду», – рассказал один из призванных Вячеслав Кравченко.

В рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет у тех, кто имеет военно-учетные специальности. Призыву подлежат как граждане, имеющие офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Мобилизованные получают статус, выплаты и все соцгарантии военнослужащих-контрактников.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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